Im Terminal 2 am Flughafen München werden die Passagiere derzeit von einer zusätzlichen Aushilfe betreut. Die kleine, 1,20 Meter große Roboterdame „Josie Pepper" sieht die Passagiere mit großen, leuchtenden Augen an und beantwortet Fragen. Zumindest diejenigen, deren Antworten bereits auf ihrer Cloud verlinkt sind. Das sind noch lange nicht alle, aber der Weg zu einem Abfluggate, zu einem Restaurant oder Shop, sogar das Wetter an den gängigen Zielen weltweit hat sie drauf. Lufthansa und der Flughafen München betreten hier Neuland. Bisher hat noch kein humanoider Roboter mit künstlicher Intelligenz an einem deutschen Flughafen die Passagiere unterstützt. Im nichtöffentlichen Bereich - nach der Kontrolle - ist Josie überall da einsatzfähig wo sie W-LAN Verbindung hat. Bisher spricht der Roboter nur englisch, soll aber nach der derzeitigen Erprobungsphase auch andere gängige Sprachen „erlernen". Derzeit sollen erst mal Erkenntnisse gesammelt werden wie der Roboter bei den Fluggästen angenommen wird. Projektleiterin Julia Schmidt: "Also, sie soll natürlich den Passagieren Auskünfte geben zu Fragen wo geht mein Flug, was ist mein Gate, aber auch Informationen geben zu Restaurants, Shoppingmöglichkeiten. Aber auch zu anderen Punkten hier im Terminal wie die Gepäckausgabe, die nächste Toilette ist auch eine sehr oft gefragte Frage. Sie kann aber auch einfach ein bisschen Smalltalk betreiben, oder Infos geben zu Wetter am Zielort. Also, es ist schon ein sehr großes Spektrum an Fragen die sie beantworten kann." Die Passagiere können den Roboter ansprechen. Über Keywörter wird auf der verbundenen Cloud das Gesprochene verarbeitet und mit den Daten des Flughafens abgeglichen. Obwohl "Josie" immer besser werde. Kein Flughafenmitarbeiter müsse wegen ihr um seinen Job bangen, sagt Schmidt: „Mein Gefühl heute ist: der Mitarbeiter als Mensch kann nicht ersetzt werden. Gerade in der Interaktion mit den Passagieren ist extrem wichtig, dass wir eben genau das pflegen, dass der Passagier sieht, hier stehen Menschen hinter dem großen Konstrukt Flughafen. Aber es gibt auch Themenfelder wo wir sagen einzelne Terminalbereiche, einzelne Prozesse wo wir nicht regelmäßig Kollegen stehen haben, Servicemitarbeiter stehen haben, wo ein Roboter doch auch so ein bisschen eine Entertainment-Informationsfunktion haben kann." Dank IBM Technologie ist "Josie" sehr lernfähig. Luftgitarre spielen, kann sie schon heute.