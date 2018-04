Mit Haustieren können wir Erinnerungen sammeln, die uns ein Leben lang begleiten. Der 99-jährige Ron Grantham erinnert sich zum Beispiel immer noch an seinen Hund Spot, den er in jüngeren Jahren immer zum Fischen mitnahm. Erinnerungen wach zu rufen aus denen sich neue Gespräche und Interaktionen entwickeln gehört zu den Aufgaben von Roboter-Hund Biscuit. Er ist einer der Bewohner des Pflegeheims South Care im südenglischen Burnmouth. "Unsere Bewohner lieben ihn einfach. Und er macht süchtig, man hört einfach nicht auf ihn zu streicheln, obwohl er kein echter Hund ist." Erzählt Deanna Barnes, die Managerin der Einrichtung. "Sie werden einfach aktiver. Wenn sie im Sessel sitzen und gerade ein bisschen dösen, dann werden sie sofort wach, wenn sie den Hund hören und nehmen Kontakt zu ihm auf." Besonders Bewohnern mit Demenz hilft der Hund dabei sich zu entspannen, sich zu erinnern, und am Leben in der Einrichtung teilzunehmen. Noch sind Roboter-Hunde zu Therapiezwecken in Großbritannien nicht üblich. In Japan hingegen sind Hunde wie Biscuit schon lange ein Hit.