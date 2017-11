Manch einer hofft auf die schöne neue Welt mit Haushaltsrobotern, die den kompletten Haushalt schmeißen. So läuft es technologisch noch nicht, aber der Fortschritt in der Robotik geht Schritt für Schritt voran. Wie zum Beispiel diese Erfindung der ETH Zürich. Die Wissenschaftler haben den Roboter Anymal entwickelt, der später einmal autonom Industrieanlagen erforschen und Gas- und Ölstätten inspizieren kann. Mit seinen Lasern kann er die Umgebung scannen und dann seinen Weg selbstständig planen. Sogar Treppen von bis 45 Grad oder andere Objekte sind kein Problem für Anymal. Marco Hutter, Assistenz-Professor in Zürich erklärte in einem Interview 2015 die Vorzüge des vierbeinigen Roboters: "Der große Vorteil des vierbeinigen Systems ist, dass wir auf der einen Seite stabil laufen können, das heißt, dass wir einen Fuß nach dem anderen steuern. Der Roboter steht also immer stabil, sie könnten also alle Motoren ausschalten, und er würde nicht hinfallen. Das kommt uns gerade in kritischen Situationen zugute, wo man sich in Gelände bewegt, von dem man nicht weiß, wie es ist, und welche Hindernisse dort sein könnten." Der Roboter kann dank seiner Akkus bis zu zwei Stunden im Einsatz sein, ist wasser- und staubdicht, kann bis zu 10 Kilogramm tragen. Seine Gas-Sensoren ermöglichen den Einsatz in gefährlichen Situationen in Minen oder Öl- und Gasplattformen.