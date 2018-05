Für die meisten Schüler dürfte die Abschlussfeier einer der wichtigsten Momente im Leben sein. So wahrscheinlich auch für die Schülerin Cynthia Pettway im US-amerikanischen Bundesstaat Alabama. Doch die Absolventin lag leider im Krankenhaus, eine persönliche Teilnahme war nicht möglich. Doch dank eines Spezialprogramms der Schule und dem Krankenhaus konnte Cynthia doch teilnehmen. Für sie "lief "ein Roboter auf die Bühne und die Schülerin lächelte bei der Zeugnisübergabe von einem Bildschirm den Schulleiter an. Laut Angaben der High School wurde das System auch schon im Alltag eingesetzt, wenn Schüler wegen Krankheit länger nicht am Unterricht teilnehmen konnten. Der Roboter kam bei einer Abschlussfeier jetzt zum ersten Mal zum Einsatz, sehr zur Freude der jungen Frau, die so auf diesen wichtigen Moment in ihrem Leben nicht verzichten musste.