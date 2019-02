In der Fachsprache heißt es Röhren, Orgeln oder Trenzen. So äußern sich Hirsche in ihrer Brunftzeit von September bis Oktober. Bei der Deutschen Meisterschaft im Hirschrufen in Dortmund am Freitag ging es darum, diese Laute möglichst originalgetreu nachzuahmen. Juroren wie Karl Heinz Betz mussten die Laute benoten: "Es dient ja eigentlich dazu, den Resonanzkörper zu vergrößern, um den Sound eines Hirsches, der ja wesentlich größer ist als die menschliche Speiseröhre oder Luftröhre, hinzubekommen. Aus diesem Grund greift man zu diesen Hilfsmitteln." Gestattet sind dabei diverse Hilfsmittel, von denen die gängigsten Tritonschnecken, Ochsenhörner sowie Glas- und Plastikzylinder sind. Der Fantasie der Teilnehmer sind da keine Grenzen gesetzt. Erlaubt sei laut Jury alles. Was für den Stadtmenschen ungewöhnlich erscheinen mag, ist für den Landbewohner Alltag: "Das ist das, was wir im Wald erleben während der Brunft. Wenn man in Thüringen irgendwo in einem Rotwildrevier sitzt, dann ist das genau das, was wir allabendlich hören. Das Hirschrufen zählt zur Hohen Schule der Ruf- und Lockjagd, einer jahrhundertealten Tradition. Durch das Nachahmen sollen Hirsche aus der Reserve und damit aus ihrer Deckung gelockt werden. Am Freitag erwies sich Thomas Soltwedel als Sieger. Im Kampf um den deutschen Meistertitel setzte sich der Mecklenburger souverän gegen seine Rivalen durch. Den ersten drei Platzierten winkt eine Teilnahme an den entsprechenden Europameisterschaften.