Schneeballschlacht statt Gebetsritual, ungewöhnlich ausgelassen begrüßten einige Geistliche am Montagmorgen das malerische Weiß, der unter anderem den Petersplatz bedeckte. Ein Bild, das sich den Einwohnern der italienischen Hauptstadt in diesem Ausmaß zum ersten Mal seit sechs Jahren bot. Da durfte bei den sichtlich erfreuten Gottesmännern auch das Gruppenfoto nicht fehlen. Aufgrund der ungewöhnlichen Wetterlage blieben Schulen, U-Bahn-Stationen und Parks geschlossen. Römische Autofahrer schienen vielerorts mit ihrem frostigen Schicksal zu hadern. Auch das Kolosseum bot einen nicht alltäglichen Anblick und öffnete seine Tore am Montag nicht. Viele nutzten die Gelegenheit für einen Spaziergang - oder mussten so schlicht die wetterbedingt fehlenden Transportalternativen auffangen. Freud und Leid lagen in der Wahrnehmung nahe beieinander. O-Ton: "Es sollte in Rom nicht schneien, denn wir sind darauf nicht vorbereitet. Es begann um drei Uhr morgens, es erschien wie so fünf Zentimeter Neuschnee, aber in echt ist es noch mehr. Und es ist kalt." O-Ton: "Das ist wunderbar. Das habe ich in Rom noch nie gesehen." Kein Wunder, Ende Februar hat es dort seit Jahrzehnten nicht mehr so viel Schnee gegeben. Noch ist für Italien kein Ende des Wintereinbruchs in Sicht, auch in den kommenden Tagen sollen dort eisige, sibirische Winde die aktuelle Jahreszeit sicht- und spürbar machen.