Der Rollstuhl des im März gestorbenen Physikers Stephen Hawking kann ab sofort beim Auktionshaus Christie´s in London ersteigert werden. Ebenso wissenschaftliche Abhandlungen, Bücher und persönliche Gegenstände des Genies. Bis zum 8. November werden die Stücke in einer Online-Auktion versteigert. Der Erlös geht an eine medizinische Fachgesellschaft und an die Stephen-Hawking-Stiftung. Thomas Venning von Christie´s: "Wir versteigern eine Reihe von Dinge aus dem Anwesen von Stephen Hawking. Und die Bandbreite des Materials ist groß. Zum einen wird die seriöse, wissenschaftliche Seite repräsentiert. Es gibt eine der fünf Kopien seiner Doktorarbeit. Und man hat einige seiner Veröffentlichungen, in denen er seine wichtigsten Ideen schildert. Besonders das Phänomen der Schwarzen Löcher und die Geometrie der Zeit im Weltraum. Und dann gibt es einige lustige Dinge, die im Zusammenhang mit seiner Persönlichkeit als wissenschaftlicher Vermittler stehen." Unter den Hammer kommt auch ein Skript für die Zeichtrickserie "The Simpsons", in der Hawking auftrat. Auch Preise und Medaillen, die dem Wissenschafter verliehen wurden können ersteigert werden. Hawking lieferte als theoretischer Physiker und Astrophysiker bedeutende Arbeiten zur allgemeinen Relativitätstheorie und zu Schwarzen Löchern. Er litt an einer Nervenkrankheit und starb im Alter von 76 Jahren.