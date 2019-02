Der Kölner Karneval hat viele Gesichter. Das gilt auch für die Motive, die in diesem Jahr auf den Wagen zu sehen sein werden, die beim Rosenmontagszug mitfahren . 2019 wird jeder Wagen mit einem kölschen Spruch verbunden sein. Doch dabei geht es nicht nur um Lokalpolitik, sondern auch um Dinge, die Deutschland und die Welt bewegen. Der Führungswechsel an der CDU-Parteispitze zum Beispiel. Oder der Zustand der SPD. Der Zugleiter des Kölner Rosenmontagszug Alex Dieper hat auch einen persönlichen Favoriten: „Also mir liegt der Wagen mit Herrn Trump sehr am Herzen. 'Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet', der das kölsche Gesetz sehr ernst nimmt und alles, was ihm nicht in den Kram passt, einfach wie einen Golfball in die Pampa haut." So viel wurde bei der Vorstellung der Motiv-Wagen am Dienstag deutlich. Auch der Mainzer Karneval wird in diesem Jahr wieder sehr politisch werden. Ein wichtiges Thema dabei, das Hick-Hack um den Brexit. Oder der Zustand der Koalition in Deutschland. Dabei lassen sich die Jecken nicht lumpen, sagt der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins Reinhard Urban: "Für die Motivwagen verbauen wir etwa so zwischen 15 und 20 Tonnen Material, insbesondere Styropor, aber natürlich sind da auch feste Materialien enthalten. Wir haben bestimmt unterwegs tonnenweise Konfetti, ohne dass ich dies genau angeben kann, wie viele es wirklich sind. Aber was man ungefähr angeben kann, sind dass wir 20 Tonnen Wurfmaterial haben, das heißt Bonbons, Bälle und was alles dazugehört." Noch arbeiten die Verantwortlichen fieberhaft daran, dass die Wagen und ihre Motive auch rechtzeitig fertig werden. Zu Bewundern unter anderem auf den großen Rosenmontagszügen in Köln, Düsseldorf und Mainz.