Ankunft der royalen Damen bei ihrem ersten gemeinsamen Trip zu öffentlichen Terminen, zu Zweit und also ohne Prinz Harry. Angereist mit dem königlichen Zug, wurden die Queen und Meghan, die sich seit ihrer Vermählung mit deren Enkel im vergangenen Monat Herzogin von Sussex nennt, am Donnerstag mit Euphorie im Nordwesten Englands empfangen. Dutzende Schüler schwenkten ihre Fähnchen und freuten sich sichtlich über den adeligen Besuch. Während die 92-jährige Monarchin in Grün auftrat, zeigte sich Meghan in einem cremefarbenen Ensemble von Givenchy. Aus dem Modehaus stammte auch das Hochzeitskleid der ehemaligen US-Schauspielerin. Zunächst blieb die Thematik eher trocken, die beiden Ladies eröffneten die Mersey Gateway Bridge, eines der größten Infrastrukturprojekte des Vereinigten Königreichs der vergangenen Jahre. Danach ging es weiter zur Eröffnung einer Theatereinrichtung in Chester, ein ungleich lebhafteres Szenario. Dort wohnten Königin Elisabeth und Meghan diversen Aufführungen bei. Die beiden nahmen gleich mehrere Termine in der Gegend wahr. So neu das alles für die 36-jährige Meghan ist, die Queen hat als am längsten regierende und älteste Monarchin in ihrer mittlerweile 66 Jahre währenden Zeit auf dem Thron selbstredend Tausende derartiger Verpflichtungen wahrgenommen. Mit dem neuesten Mitglied des Windsor-Clans scheint sie, zumindest von außen betrachtet, bestens zurechtzukommen.