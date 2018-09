Der Roboter, den der eine Mann auf dem Rücken trägt, wird von dem Mann der die Virtual-Reality-Brille aufhat, gesteuert. Zusammen versuchen die Männer, eine Aufgabe zu lösen. Der Rucksack-Roboter heißt Fusion und wurde unter anderem an der Universität von Tokio entwickelt. Der Roboter mache es möglich, dass zwei verschiedene Menschen im selben Körper stecken würden, sagt der Wissenschaftler Yamen Saraiji: "Einerseits kann man von einer sozialen Erweiterung sprechen, weil wir mehrere Personen in den gleichen Körper gesteckt haben. Und auf der anderen Seite, können wir so die Verbesserung der Kommunikation trainieren, wir können die Zusammenarbeit verbessern, indem sich mehrere Menschen der gleichen Aufgabe stellen." Der Roboter kombiniere visuelle mit körperlicher Kommunikation. Dies könne in vielen Bereichen nützlich sein. "Wenn einer zum Beispiel ein Karate-Meister ist, dann kann er mir Karate beibringen. Das ist nur ein Beispiel für unser Konzept, aber er kann zum Beispiel meinen Körper bewegen, damit ich die Positionen verstehe. Das wäre auch in einem professionellen Umfeld möglich, zum Beispiel in einer Fabrik. Dort könnte ein Experte einem neuen Angestellten beibringen, wie er arbeiten muss." Träger und Lenker des Roboters müssen allerdings gut harmonieren, sonst kommt am Ende nicht viel dabei raus. Auch gegenseitiges Vertrauen ist sicher wichtig. Die Entwickler des Rucksack-Roboters sehen auch Verwendungsmöglichkeiten in der Medizin. Zum Beispiel bei Therapien oder Rehabilitationsmaßnahmen.