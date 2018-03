Pay your tax, zahlt Eure Steuern, riefen die Teilnehmer eines Flashmobs am Samstag vor dem Apple-Store in Frankfurt. Einige Dutzend Globalisierungsgegner von Attac hatten sich dort eingefunden, um für mehr Steuergerechtigkeit zu demonstrieren. Infolge eines geheimen Deals mit der irischen Regierung hätte Apple von 2003 bis 2014 EU-weit 13 Milliarden Euro Steuern zu wenig gezahlt, teilte Attac zuvor in einer Pressemitteilung mit und fordert Mindeststeuersätze in der EU sowie eine Gesamtkonzernsteuer. "Sie zahlen Steuern, ich zahle Steuern, alle Bürger dieser Gesellschaft zahlen Steuern, Apple meint sich an dieser Gesellschaft hier Umsätze, Gewinne machen zu können, aber sich um die Steuerzahlung drücken zu können, das ist der Anlass warum wir heute hier sind." Einem im September vorgelegten EU-Bericht zufolge zahlen auch andere IT-Konzerne nur halb so viel Steuern wie traditionelle Firmen. Der beste Weg, die Differenz zu verkleinern, wäre eine weltweite Vereinbarung über die Besteuerung der Firmen, heißt es in dem Papier. Da der globale Ansatz aber kaum erfolgversprechend sei, müsse die EU selbst das Thema gestalten. Die Brüsseler Behörde will den Bericht am Donnerstag vorstellen. Gesucht wird nach neuen Wegen, um Internet-Konzerne wie Google oder Facebook kurzfristig stärker zu besteuern. Vorschläge beinhalten eine Quellensteuer für Digitalgeschäfte und eine Abgabe auf Werbeumsätze der Web-Firmen. Eine langfristige Lösung wäre es, wenn die Konzerne nicht am Unternehmenssitz besteuert würden, sondern dort, wo sie Geschäfte machten, hieß es in dem Bericht.