Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, CDU, hat am Dienstag in Berlin die jüngsten Zahlen von Asylsuchenden, die nach Deutschland gekommen sind, vorgestellt. Demnach sind im vergangenen Jahr 186.644 Asylsuchende in der Bundesrepublik registriert worden. Thomas de Maiziere mit seiner Einschätzung dieser aktuellen Daten: "Mein Gesamtfazit lautet, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat schnell und gut gearbeitet. Die Hauptprobleme sind im Griff, aber es bleibt viel zu tun. Das Bundesamt konnte durch konsequentes Umsetzen der vereinbarten Maßnahme die Rückstände aus der Vergangenheit drastisch abbauen und die Verfahrensdauer für neue Asylverfahren des Jahres 2017 deutlich reduzieren. In der Krise ist es gelungen, erfolgreich umzusteuern und auf die wirklich historische Herausforderung für unser Land erfolgreich zu reagieren." Die Zahl von 2017 ist damit noch einmal deutlich geringer als die vom Jahr 2016 als rund 280.000 Geflüchtete in Deutschland gezählt wurden. Im Hauptjahr des Flüchtlingszustroms 2015 wurden 890.000 Asylsuchende registriert. Außerdem ist nach Angaben des Innenministers die Zahl der Altfälle von 433.000 zu Beginn 2017 auf 68.000 anhängige Verfahren zurückgegangen.