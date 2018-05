Mit Musik geht ja bekanntlich vieles einfacher. Hier vielleicht ein Beispiel dafür wie ein spaltendes politisches Thema durch gemeinsames Musizieren einen Hauch von Harmonie bekommen kann. Es handelt sich um die Band MirMix Orkeztan, die gemeinsam in Berlin probt. Unter den Bögen der Jannowitz-Brücke, dem einstigen Schnittpunkt zwischen Ost- und West-Berlin, im Club Hangar 49. Der Namen der Band ist bewusst doppeldeutig. Denn der russische Begriff "Mir" lässt sich sowohl mit "Welt" als auch mit "Frieden" übersetzen. Eine konsequente Wahl, denn der Club-Gründer und Leadsänger Paul Linke hat die Vision, sowohl durch seine Musik als auch durch den Nachtclub zu einem besseren Verständnis und damit Verhältnis zwischen unterschiedlichen Kulturen beitragen zu wollen. "Ich bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin hier aufgewachsen, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich nicht an einer bestimmten Kultur halte, sondern ich versuche, Vielfalt auszudrücken, eine Vermischung. Ich bin gegen bestimmte Vorurteile, gegen Klischees, und das versuche ich auch in der Musik dann auch deutlich zu machen und auch die Menschen dazu zu bewegen. Diese kulturelle Verständigung ist ganz wichtig für mich." 2010 ging MirMix musikalisch an den Start, mit Linke als Sänger und Gitarrist und ein paar anderen Musikern. Inzwischen sind sie zu Acht, ein wahrer Schmelztiegel an Nationalitäten mit Bandmitgliedern aus Kasachstan, Kirgisistan, Israel, Weißrussland und Bolivien. Etwa 40 Prozent der Songs werden in russischer Sprache vorgetragen, aber ansonsten seien die Einflüsse international. Der Bassist Andrej Steinke stammt ursprünglich aus Kasachstan, seine Mutter ist Russin, sein Vater Deutscher. Seit 1994 lebt er in Deutschland und er lehnt Putins Politik absolut ab. "Ich merke auf jeden Fall den Einfluss der Propaganda in meinem Umfeld. 2014 mit der Krim-Annexion und dem Krieg in der Ukraine und so weiter hat man durchaus eine Spaltung erlebt, also eine unerwartete Spaltung in der russischsprachigen Community. Ich habe mich selbst teilweise von Personen entfernt, also von Leuten entfernt, mit denen ich recht gut befreundet war. Also, es waren jetzt keine engen Freunde, aber gute Bekannte, die sich vorher nie wirklich politisch positioniert haben. Sie lebten seit Jahrzehnten in Deutschland, genau so wie ich, und dann auf einmal hat man gemerkt oder konnte man schon sehen, wer zu Hause russisches Fernsehen hat und wer nicht. Das war schon sehr, sehr krass, das hat mich sehr geschockt damals." Andrej Lakisov ergänzt MirMix am Sopransaxofon, doch was musikalisch zu passen scheint, ergibt auf politischer Ebene vielmehr eine wahrhaftige Kakophonie. Denn er ist klarer Putin-Anhänger: "Man sieht ganz klar und deutlich diese zwei Seiten. Der Andrej und ich zanken wir uns ständig. Dabei sieht man wirklich Verhalten des Westens und Verhalten des Russlands. Er fast springt raus aus seinen Hosen und mit Spucke. 'Du bist so ein Blöder, so ein Blöder', und ich bin ruhig, ich versuche, mit ihm zu reden, aber schwierig, schwierig. Aber Musik vereint, da verstehen wir uns auf einer Ebene gut, und ich denke, es wird auch weiter so. Wir sind Freunde eigentlich, aber unterschiedliche Ansichten." Also auch wenn ihre Herzen politisch unterschiedliche Takte vorgeben, musikalisch bringen die Bandmitglieder die komplizierten Beziehungen zu Russland in einen harmonischen Einklang. Solche Problemlösungen würde man sich daher gerne auch öfter in anderen Bereichen wünschen.