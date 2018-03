Russland hat Flüge mit Kampfjets über arktischem Gebiet in Richtung Nordamerika trainiert. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch in Moskau: "Zum ersten Mal seit Sowjetzeiten wurden U-Boot-Abwehr-Flüge über den Nordpol hinweg in Richtung des nordamerikanischen Kontinents durchgeführt. Und der Bau einzigartiger, autarker Militär-Stützpunkte ist abgeschlossen, bei denen neueste Technologie verwendet wurde. Sie liegen auf den Inseln von Franz Josef Land und Nowosibirsk." Genauere Angabe, wann diese Trainingsflüge stattgefunden haben sollen, wurden aber nicht gemacht. Die Meldung kam jedoch zeitgleich zu einer Übung der US-amerikanischen und britischen Streitkräfte, die in dem Gebiet des nördlichen Polarkreises stattgefunden hatte.