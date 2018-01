Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist am Sonntag von der Polizei festgenommen worden. Der Kritiker von Präsident Wladimir Putin wollte sich bei der Wahl am 18. März eigentlich für das Präsidentenamt kandidieren, war aber von der Wahl ausgeschlossen worden. Daraufhin hatte er seine Anhänger aufgefordert, im ganzen Land auf die Straße zu gehen und an der Wahl nicht teilzunehmen. Tausende Unterstützer in Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Moskau und anderen Städten folgten seinem Aufruf. O-TON MIKHAIL SILICH, DEMONSTRANT: "Seit 100 Jahren versucht Russland, sich von einem Zar zu befreien. Es ist höchste Zeit, das wir ihn loswerden. Ich bin hier herkommen, zusammen mit vernünftigen Leuten, die keine Angst haben. Wir fordern freie Wahlen, mit allen Kandidaten, die antreten wollen." O-TON RUSLAN, DEMONSTRANT: "Wir denken, dass die Wahl nicht legitim ist, weil Alexei Nawalny sich nicht als Kandidat für den Posten des Präsidenten der Russischen Förderation registrieren durfte. Deshalb sind wir hier, um unseren Standpunkt deutlich zu machen. Die Polizei stoppte den Demonstrationszug in Moskau nach wenigen Metern und brachte Nawalny zu einem Streifenwagen. Auch einige der Demonstranten in anderen Städten wurden festgenommen. Vor der Verhaftung hatte Nawalny noch ein Interview gegeben. O-TON ALEXEI NAWALNY, POLITIKER: "Ich will raus auf die Tverskaya-Straße gehen, ob sie mich verhaften oder nicht, ich will meine Positionen darlegen. Eines Tages werde ich meinen Kindern und Enkeln sagen: Ich bin rausgegangen, um zu sagen, dass ich nicht ein verstanden bin. Und all die schlimmen Dinge, sind passiert, während ich aktiv gegen sie demonstriert habe. Das ist das Wichtigste für mich." Am Sonntagvormittag hatte die Polizei die Wahlkampfzentrale des Anti-Korruptionsaktivisten gestürmt. In den Umfragen liegt Amtsinhaber Wladimir Putin mit großem Abstand vorn.