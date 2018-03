Die Beschäftigten des US-Konsulats in Sankt Petersburg haben am Samstag damit begonnen, das Gebäude zu räumen. Moskau hatte zuvor die Schließung des Konsulats und die Ausweisung von insgesamt 60 US-Diplomaten angeordnet. Seit Mittag trugen Bedienstete Kisten und Taschen aus dem Gebäude heraus und verluden Gegenstände in Umzugswagen. Auch Diplomaten 23 anderer Länder haben Russland zu verlassen. Hintergrund ist der Streit über den Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter im englischen Salisbury. Die Regierung in London macht Russlands Präsident Wladimir Putin dafür verantwortlich. Westliche Staaten wie die USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich haben insgesamt etwa 130 russische Diplomaten ausgewiesen. Vier müssen Deutschland verlassen. Zumeist sind es Mitgliedsstaaten der Nato und der Europäischen Union, die damit Solidarität mit Großbritannien demonstrieren. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück und kritisiert, dass Großbritannien bisher Beweise für seine Anschuldigungen schuldig geblieben sei.