Schwieriger Einsatz an der britischen Küste: Ein russisches Frachtschiff ist laut der britischen Küstenwache am Dienstag auf Grund gelaufen. Der rund 180 Meter lange Frachter Kuzma Minin soll seinen Anker an der südwestlichen Küste Englands in der Region Cornwall ausgeworfen haben, da starke Winde das Schiff in Richtung Küste drücken sollen, aus eigener Kraft scheint sich der Frachter nicht mehr befreien zu können. Laut der britischen Küstenwache soll das Schiff keine Fracht geladen haben, auch eine mögliche Verschmutzung durch austretende Materialien oder Flüssigkeiten sei momentan nicht gegeben. Auf den Videoaufnahmen der Küstenwache ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter auf den Frachter herabgelassen wurde, um vermutlich die genauere Lage an Bord zu klären und das weitere Vorgehen abzustimmen. Die Küstenwache hatte zuvor bekanntgegeben, dass ein Rettungsplan sei, das Schiff bei der einsetzenden Flut wieder in Fahrwasser zu manövrieren.