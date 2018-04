Die russische Führung will wegen der Affäre um den vergifteten Ex-Doppel-Agenten Sergej Skripal - hier Bilder vom Mittwoch aus Salisbury - eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen. Das Gremium solle sich am Donnerstag mit den britischen Vorwürfen befassen, dass die Regierung in Moskau hinter dem Anschlag stecke, hieß es aus der russischen Führung. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte zum Stand der Dinge am Mittwoch in Ankara: ''Wir erwarten gar nichts. Wir warten einfach auf den Moment, wenn der gesunde Menschenverstand sich durchsetzt und die internationalen Beziehungen nicht mehr so beschädigt werden, wie wir das jetzt erleben. Dabei geht es nicht nur um den Skripal-Aspekt, sondern um viele andere in den internationalen Beziehungen. Wir sollten innerhalb des Rahmens des Völkerrechtes arbeiten. Das wird die Welt zu einem stabileren und berechenbareren Platz machen." Die britische Regierung lehnte den Vorschlag Russlands für eine gemeinsame Untersuchung des Nervengift-Anschlags von Salisbury ab. Es handle sich dabei um ein Ablenkungsmanöver. Der britische Sicherheitsminister BEN WALLACE sagte: "Wir wissen, dass die Russen das Gift entwickelt haben und dass sie die einzigen waren, die es herstellen und lagern konnten. Das schließt ganz schnell viele andere mögliche Verdächtige aus. Und wenn wir dann die Art und Weise Russlands sehen, die Beweise für frühere Attentate. Dass der Präsident von Russland davon ausgeht, dass Verräter ins Gras beißen. Und der Fakt, dass wir noch andere Geheimdienstbelege haben, die wir zusammenfügen, um zu sagen - ohne jeden vernünftigen Zweifel ist das Russland gewesen!" Auch die Bundesregierung wies russische Unschuldsbeteuerungen erneut zurück und sprach von NebelkerzenDas britische Chemiewaffen-Labor hatte am Dienstag erklärt, die Herkunft des Gifts lasse sich nicht bestimmen.