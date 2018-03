Der Russische Außenminister Sergei Lawrow sagte am Dienstag, sein Land habe nichts mit der Vergiftung des Ex-Agenten Sergej Skripal zu tun. Die Britische Premierministerin Theresa May hatte bereits am Montag davon gesprochen, dass Russland sehr wahrscheinlich für den Fall verantwortlich sei. Nun soll Russland bis Mitternacht erklären, wie ein zu Sowjetzeiten entwickeltes Nervengift gegen den Ex-Agenten Sergej Skripal eingesetzt werden konnte. Lawrow wies die Vorwürfe jedoch nicht nur zurück, sondern warf der Britischen Regierung ihrerseits Versäumnisse vor. Lawrow sagte, Russland habe gemäß der internationalen Chemiwaffenkonvention Proben der Substanz angefordert, um sie durch eigene Experten untersuchen zu lassen. Dieser Forderung sei Großbritannien jedoch nicht nachgekommen. Der britische Außenminister Boris Johnson sagte am Dienstag, sollte Russland bis Mitternacht keine plausible Erklärung liefern können, werde die Britische Regierung Maßnahmen verhängen. „Wir werden eine angemessene, aber robuste Antwort geben." Die britische Regierung fühle sich durch die Solidaritätsbekundung der USA und Europäischen Verbündeten bestärkt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie nehme den Vorfall sehr ernst und erwarte Antworten von Russland. Laut eines Sprechers von Premierministern Theresa May soll am Mittwoch der Nationale Sicherheitsrat zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zu erörtern.