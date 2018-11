Es sind beklemmende Bilder, die das syrische Fernsehen aus einem Krankenhaus in Aleppo zeigt. Mit Atemmasken werden Bewohner der syrischen Stadt eingeliefert. Laut russischen Angaben haben syrische Rebellen Aleppo mit Chemiewaffen angegriffen. Die Aufständischen hätten Granaten abgefeuert, die mit Chlorgas gefüllt gewesen seien, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Mehr als 40 Menschen, darunter acht Kinder, würden wegen Vergiftung im Krankenhaus behandelt. Der Angriff erfolgte den Angaben zufolge aus der entmilitarisierten Zone der benachbarten Provinz Idlib, die von der islamistischen Nusra-Front kontrolliert wird. Russland und die Türkei hatten sich im September auf die Einrichtung einer 15 bis 20 Kilometer breiten Pufferzone verständigt, aus der alle schweren Waffen sowie islamistische Kämpfer abgezogen werden müssen. Mit der Vereinbarung war eine Militäroffensive der mit Russland verbündeten syrischen Armee in der Region Idlib abgewendet worden.