Mehrere Tausend Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE demonstrierten gegen einen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Unter dem Motto "Ohne gute Arbeit kein gutes Klima! Wir sind laut für unsere Jobs!" zogen sie am Mittwoch durch die Ortschaft Bergheim, wo Mitglieder der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission über den Ausstieg berieten. Zu dem Protest hatten die Gewerkschaften IG BCE und Verdi aufgerufen. Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft IG BCE und Mitglied der Kohlekommission: "Also die Belegschaft hat natürlich große Sorgen, weil sie noch nicht weiß, was die konkreten Auswirkungen dieser akuten Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes ist. Das heißt, wir haben zwei Themen, einmal eine generelle Debatte um die Frage Zukunft der Kohle und einmal ein akutes Thema. Und das hat hier natürlich die Stimmung noch einmal im besonderen Maße aufgeheizt." Die Braunkohlekommission soll bis Ende des Jahres einen verbindlichen Fahrplan für einen Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung vorlegen und zugleich Strukturhilfen für die betroffenen Gebiete auf den Weg bringen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat an die in seinem Bundesland tagende Kohlekommission appelliert, sozial und wirtschaftlich verträgliche und beständige Entscheidungen zu treffen. Der CDU-Politiker am Mittwoch in Bergheim: "Mein Eindruck ist, dass der Hambacher Forst für eine Kommission, die bundesweit über Daten des Ausstiegs aus der Braunkohle nachdenkt, nicht die Relevanz hat, wie manchmal die Symbol-Debatten unterstreichen sollten." RWE beschäftigt im Tagebau und den angrenzenden Kraftwerken rund 10.000 Mitarbeiter. Viele bangen um ihre Jobs, nachdem der Konzern im Streit um den Hambacher Forst einen herben Rückschlag hinnehmen musste. Denn das Oberverwaltungsgericht Münster hatte vor wenigen Wochen die Rodung des Waldes bis auf weiteres untersagt, so dass RWE den angrenzenden Braunkohletagebau nur noch gedrosselt vorantreiben kann.