Der US-amerikanische Sänger Chris Brown wurde am Montag in Paris festgenommen, weil er verdächtigt wird eine 24-jährige vergewaltigt zu haben. Dies wurde von der französischen Polizei bestätigt, nachdem das Magazin Closer berichtet hatte, die Frau habe gesagt ihn am 15. Januar in diesem Nachtclub kennengelernt zu haben, und anschließend in der Hotelsuite des Sängers vergewaltigt worden zu sein. In der Vergangenheit hatte Chris Brown bereits Schwierigkeiten mit dem Gesetz. 2009 wurde er von seiner damaligen Freundin, der Sängerin Rihanna beschuldigt, sie geschlagen zu haben. Im Jahr 2016 war er in Los Angeles festgenommen worden, weil er eine Frau mit einer Waffe bedroht haben soll. Auch am Dienstag befand sich der Sänger weiterhin in Untersuchungshaft in Paris. Eine Stellungnahme von Brown oder seiner Agentur lag zunächst nicht vor.