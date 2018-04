Familien-Tragödie im hessischen Bad König. Ein Hund hat einen sieben Monate alten Säugling totgebissen. Der Darmstädter Oberstaatsanwalt Robert Hartmann: "Das Kind wurde zunächst schwer verletzt am gestrigen Nachmittag in eine Klinik eingeliefert, wo das Kind dann in den Abendstunden verstorben ist. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Südhessen die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand unserer Ermittlungen ist zurzeit die Frage, ob ein strafrechtlicher Vorwurf zu machen ist, insbesondere, ob möglicherweise der Verdacht einer fahrlässigen Tötung besteht." Bei dem Hund handelt es sich laut Hartmann nach dem ersten Anschein um einen Staffordshire-Terrier-Mischling. Zur genauen Bestimmung der Rasse werde noch ein Sachverständiger befragt. Da die Eltern unter Schock stünden, habe man sie zum Hergang des Geschehens noch nicht eingehend vernehmen können. "Das werden wir natürlich im Laufe der Woche nachholen. Deswegen liegen uns auch noch keine gesicherten Erkenntnisse zum eigentlichen Hergang des Geschehens an, es steht eben nur fest, dass das Kind angegriffen wurde von dem Hund und dabei dann tödliche Verletzungen erlitten hat." In Hannover hatte Anfang April ein ähnlicher Fall für Aufsehen gesorgt. Ein Staffordshire-Terrier hatte eine 53-jährige Rollstuhlfahrerin und ihren 27-jährigen kranken Sohn in ihrer Wohnung durch Bisse getötet.