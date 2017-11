In Afghanistan versuchen Bauern mit dem Anbau von Safran eine Alternative zur immer noch weit verbreiteten Opiumproduktion aufzubauen. Safran gilt als eines der teuersten Gewürze - die Kilopreise liegen in Europa und Amerika bei etwa 1500 Dollar. Für viele Bauern ein legaler Weg, um genug Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen. "Der Safrananbau ist eine gute Arbeitsmöglichkeit für Frauen. Mit dem Lohn können wir unsere Familien unterstützen. Es reicht für unsere Bedürfnisse und wir leisten einen positiven Beitrag zur Gesellschaft." Anbaufläche und Ernteerträge beim Safran haben nach offiziellen Angaben in den letzten Jahren zugenommen und die Geschäfte in Afghanistan laufen gut. Deshalb hat der Vorsitzende der Safranvereinigung in Afghanistan, Bashir Ahmad Rashidi, hat schon weitergehende Pläne: "Die Regierung tut nicht genug für eine gutes internationales Marketing. Ich hoffe, sie nehmen das jetzt ernst, denn die Safranproduktion steigt stetig. Wir müssen die regionalen Märkte beobachten und kontrollieren und unsere Produkte auch international anbieten." Noch wird der Weltmarkt vom Nachbarland Iran dominiert. Von dort stammen etwa 90 Prozent der Safranproduktion. Aber verstecken müssen sich die Konkurrenten in Afghanistan nicht. Die Qualität ihres Produktes ist sehr gut und immerhin wird Safran in Afghanistan seit mindestens 2000 Jahren kultiviert. Bis zur Verdrängung des Hauptexportproduktes Opium ist es aber noch ein sehr, sehr weiter Weg.