Sahra Wagenknecht hat am Montag angekündigt, dass sie das Amt der Fraktionschefin der Linkspartei abgeben werde. Wenn im Herbst die Wahl zur Fraktionsführung ansteht, wird sie sich nicht wieder aufstellen lassen. Bis dahin wird sie sich bei den anstehenden Wahlkämpfen einbringen, sagte ihr Fraktionskollege Jan Korte am Montag. "Sie ist natürlich auch gerade in Ostdeutschland eine Identifikationsfigur, nach wie vor. Das wird sich auch nicht ändern, zumal ja die Wahlen demnächst anstehen, da wird ja eine Reihe von Auftritten auch als Fraktionsvorsitzende wahrnehmen. Und ich denke die Popularität, das Streitlustige von Sahra Wagenknecht, das ist nun bei ihr nicht an den Fraktionsvorsitz gekoppelt." Auch ihr Mandat im Bundestag werde sie behalten und sich dort, wie gewohnt "streitbar und kritisch" einbringen, so Korte. Die 49-jährige Wagenknecht habe sich aus gesundheitlichen Gründen für einen Rückzug entschieden, diesen eng mit dem Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch abgestimmt und alle Fraktionskollegen im Vorhinein informiert. Korte widersprach der Vermutung, dass Wagenknechts Entscheidung das Gleichgewicht der Fraktion durcheinander bringen könnte. "Der eine oder andere erinnert sich noch wie wir uns früher die Rüben eingeschlagen haben - dass dort in der Fraktion trotz unterschiedlicher Auffassungen in der ein oder anderen Frage miteinander wirklich vernünftig gerungen wird und die Fraktion, das halte ich für extrem wichtig gerade bei einer Linken-Fraktion, hier im Bundestag stets geschlossen aufgetreten ist, und das wird auch so bleiben." Zuletzt hatte Wagenknecht wegen der Gründung der Sammlungsbewegung "Aufstehen" viel Kritik in ihrer Partei geerntet. Bereits am Wochenende hatte Wagenknecht bekanntgegeben, dass sie die Leitung der Bewegung abgeben wolle. Sahra Wagenknecht führt die Linksfraktion gemeinsam mit Dietmar Bartsch seit Oktober 2015. Seit 2014 ist sie mit dem früheren SPD-Chef Oskar Lafontaine verheiratet.