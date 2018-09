Nach dem Widerstand der EU-Staats- und Regierungschefs gegen ihre Brexit-Pläne hat sich die britische Premierministerin Theresa May unnachgiebig gezeigt. In einer Fernsehansprache aus ihrem Amtssitz in London stellte sie am Freitag fest, dass die Verhandlungen mit der EU feststeckten und forderte von der Staatengemeinschaft ein Alternativangebot. Jede Lösung, die das Ergebnis des Referendums nicht respektiere oder die Spaltung des Landes verursache, wäre ein schlechtes Abkommen, so May. Und sie habe immer gesagt: besser gar kein Abkommen als ein schlechtes Abkommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte in Salzburg die Pläne Mays für einen geordneten EU-Austritt, die sie nach zähen internen Kämpfen im Juli mit ihrem Kabinett vereinbart hatte, als "inakzeptabel" bezeichnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, man habe noch viel Arbeit zu leisten. Der nächste EU-Gipfel ist für den 18. Oktober angesetzt, ein mögliches EU-Sondertreffen zum Brexit wurde für den 17. und 18. November vereinbart. Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU sind unter anderem der Umgang mit der irisch-nordirischen Grenze und der Zugang zum Binnenmarkt. Das britische Pfund gab in Reaktion auf die Rede Mays so deutlich nach wie an keinem anderen Tag in diesem Jahr. Ihre überraschend anberaumte Rede erfolgte nach einem Sturm der Entrüstung in der britischen Presse. Die Zeitungen "Guardian" und "The Times" schrieben von einer Demütigung für May beim informellen EU-Gipfel in Salzburg. Die Boulevardzeitung "Daily Mirror" titelte an die Adresse der Premierministerin gerichtet: "Ihr Brexit ist kaputt." Die BBC sprach von einer peinlichen Abfuhr für die Regierungschefin.