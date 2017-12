Kommt Ihnen Ihr iPhone vielleicht langsam vor? Anderen Nutzern geht es auch so und nun haben sie sogar gegen den iPhone-Hersteller Apple Klage erhoben. Vor einer Woche gab der Konzern zu, dass es ein neues Feature bei den Software Updates ihrer Geräte gibt. Es sorge dafür, dass die schwache Batterieleistung in älteren Modellen ausgeglichen wird. Über dieses Feature wurden die Kunden allerdings nicht informiert. Genau diesen Punkt nehmen die insgesamt acht Sammelklagen auf. Sie wurden in verschiedenen Bundesstaaten der USA erhoben, und sollen Millionen Nutzer repräsentieren, die potenziell von dem Problem betroffen sind. Mit diesem "Verlangsamungs-Trick", so die Kläger, habe Apple seine Kunden in die Irre geführt und etwa dazu verleitet, ein neueres iPhone Modell zu kaufen. Marketing Direktor von Seven Investment Management Justin Urquhart Stewart schätzt den Fall so ein: "Wenn jetzt wirklich rauskommt, dass sie das extra so designed haben, und dass es hier nicht nur darum geht, dass eben neue Software entwickelt wurde, dann wird es in der Tat zu sehr interessanten Gerichtsverfahren kommen. Wenn es so ist, dass neue Technik auf älteren Geräten läuft, dann geht es hier einfach darum, wie technische Neuerungen eben funktionieren. Sicherlich ein Fall, bei dem mehr Details bekannt sein müssen. Momentan ist das noch nicht gegeben, aber es ist natürlich eine gut klingende Schlagzeile." Die Betroffenen Modelle sind das iPhone 6, 6s, SE und 7. Apple selbst hat sich bisher noch nicht zu den Klagen geäußert.