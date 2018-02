Nach rund einem Jahr in Haft kommt Samsung-Erbe Jay Y. Lee wieder frei. Ein südkoreanisches Berufungsgericht reduzierte am Montag seine ursprüngliche Haftstrafe wegen Korruption von fünf Jahren auf eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren. Auf dem Weg aus dem Gefängnis sagte Lee: "Nochmals, ich bedauere, dass ich nicht meine beste Seite gezeigt habe. Es war ein wirklich wertvolles Jahr, in dem ich über mich selbst nachgedacht habe. Ich werde in Zukunft mein Bestes geben." Lee befand sich seit Februar 2017 in Haft. Der 49-Jährige wurde unter anderem für Schmiergeldzahlungen an die damalige Präsidentin Park Geun Hye verurteilt, mit denen er sich ihre politische Unterstützung sichern wollte. Die Samsung-Aktie profitierte von der Nachricht und ging mit einem Plus von 0,5 Prozent aus dem Handel. Es wird vermutet, dass Lee seine bisherige Arbeit fortsetzt. Seit dem Herzinfarkt seines Vaters 2014 steht der Enkel des Samsung-Firmengründers faktisch an der Spitze des Konglomerats.