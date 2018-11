Sandra Bullocks neuer Film ist nichts für schwache Nerven. In "Bird Box" von Regisseurin Susanne Bier spielt sie eine Mutter, die ihre Kinder vor einer schrecklichen, im Verborgen lauernden Gefahr beschützen muss. Die Augenbinde, so schärft sie ihnen ein, dürfen sie auf keinen Fall abnehmen. Nicht nur die Story hat Gänsehautpotential. Bei der Filmpremiere im frostigen Berliner Novemberwetter bewies Bullock am Dienstag, dass sie hart im Nehmen ist. Für diese Jahreszeit hat die US-Schauspielerin mit deutschen Wurzeln aber ohnehin eine Schwäche. "Insgeheim wollte ich vor allem hierhin, weil gestern die Weihnachtsmärkte gestartet sind. Ich hab extra darum veranlasst, dass der Premierentermin hier um die Weihnachtsmarktzeit herum stattfindet, das ist Macht. Und es ist toll, denn so bin ich näher an meiner Verwandtschaft und ich kann meine eigene Familie mitbringen. Es ist schön, an einem Ort zu sein, den man liebt. Normalerweise ist man bei solchen Terminen ja irgendwo, wo man keinen kennt, dann fühlt man sich einsam. Hier ist das nicht so." Auf vertrautem Terrain ist der Hollywoodstar mit dem von Netflix produzierten Film hingegen nicht. Noch nie hat die Oscarpreisträgerin in einem Streaming-Dienst-Film oder einem Horror-Schocker mitgespielt. "Dieses Genre hatte ich bisher noch nicht. Was mir daran so gefallen hat, ist, dass es eine Geschichte über die Liebe in einer Familie ist. Sie erzählt, wie Familien zusammenkommen und zwar nicht immer, wie man es erwartet hätte. In meinem Leben war es auch so, dieser Teil der Story hat mir daher gut gefallen. Aber der Nervenkitzel auf dem Weg dahin ist ziemlich schrecklich. Ich mag sonst eigentlich keine Gruselfilme, aber der hier funktioniert." Für die ebenfalls oscarpreisgekrönte Regisseurin ist "Bird Box" übrigens kein Horror-Film, sondern ein Thriller. Welchen Namen sie dem Kinde geben wollen, können die Zuschauer ab dem 21. Dezember selbst entscheiden.