Spektakuläres Feuerwerk über dem Himmel von Sankt Petersburg in der Nacht zu Sonntag. Millionen Schaulustige waren gekommen. Darunter natürlich auch viele Gäste, die im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft zurzeit das Land und die Stadt fluten. Das Feuerwerk ist Teil der sogenannten Rote-Segel-Feier. Ein Ereignis, das während der Zeit der "Weißen Nächte" stattfindet. Es ist ein fröhliches Fest zur Feier der Schulabsolventen und es ist das größte seiner Art in ganz Russland. Höhepunkt ist die Einfahrt eines historischen Segelschiffes mit seinen purpurroten Segeln. Und die russischen Besucher freuen sich über das Fest und die internationalen Gäste in der Stadt: "Es ist immer schön, immer, aber heute ist es einfach wundervoll. Die Stimmung ist super und die ganzen Leute, die wegen der WM da sind. Wir heißen alle willkommen." "Man kann nicht nur Englisch lernen, sondern auch Personen aus anderen Ländern kennenlernen. Und durch die Weltmeisterschaft macht man hier zurzeit unglaublich gute Erfahrungen." Während man für das nächste Feuerwerk jedoch nun bis zum kommenden Jahr warten muss, geht die Fußballweltmeisterschaft weiter. Und es wird garantiert noch weitere schöne Gelegenheiten geben, damit sich die unterschiedlichen Kulturen besser kennenlernen können. Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft ist dann am 15. Juli in Moskau.