Knapp drei Wochen nach dem Verschwinden des saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschoggi hat Saudi-Arabien erstmals zugegeben, dass der Kritiker des Königshauses im Konsulat in Istanbul getötet wurde. Staatliche Medien berichteten am Samstag, er sei ums Leben gekommen, nachdem es zu einem Kampf mit Personen gekommen sei, die er in dem Konsulat getroffen habe. Dies hätten erste Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben. 18 saudische Staatsbürger seien festgenommen worden. König Salman soll angeordnet haben, den stellvertretenden Geheimdienstchef und einen Königshaus-Berater, der als rechte Hand von Kronprinz Mohammed bin Salman gilt, ihrer Posten zu entheben. Ein mit den Ermittlungen vertrauter Vertreter Saudi-Arabiens sagte, Kronprinz Mohammed bin Salman habe nichts von einem Einsatz gegen Chaschoggi gewusst. Medienberichten zufolge habe er die Bildung eines Ministerialkomitees angeordnet, das den Geheimdienst umbauen solle. US-Präsident Donald Trump sagte, er halte die Erklärung für glaubwürdig. Er sprach von einem "guten ersten großen Schritt". Was passiert sei, sei aber inakzeptabel. Er werde mit dem Kronprinzen den Fall besprechen. Trump sprach sich jedoch dagegen aus, als Konsequenz Waffengeschäfte zu streichen. Vor dem Weissen Haus war es zuvor zu Protesten gekommen. Chaschoggi war am 2. Oktober in das Konsulat gegangen, um Dokumente für seine bevorstehende Hochzeit zu bekommen. Seitdem galt der Kolumnist der "Washington Post" als vermisst. Die türkischen Behörden gingen davon aus, dass er in dem Konsulat getötet und seine Leiche fortgeschafft wurde. Ihr Verbleib ist nach wie vor unklar.