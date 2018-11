Die Führung Saudi-Arabiens wehrt sich weiterhin gegen Vorwürfe, Kronprinz Mohammed bin Salman habe den Mord an dem dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet, hier Archivbilder. Außenminister Adel al-Dschubeir wies diese Darstellung in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit einer heimischen Zeitung als falsch zurück. Es ist die erste Stellungnahme der Regierung zu Medieninformationen, wonach der US-Geheimdienst CIA den Kronprinzen für den Auftraggeber des Mordes hält. US-Präsident Donald Trump hatte es jüngst zwar als "möglich" bezeichnet, dass die CIA den Kronprinzen beschuldige. Der vollständige CIA-Bericht werde ihm erst am Dienstag vorgelegt.