US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag den 32-jährigen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus empfangen. Trump und der Kronprinz wollten unter anderem die wiedergewonnene Stärke der amerikanisch-saudischen Beziehungen unterstreichen, die unter der Obama-Regierung gelitten hatte. Denn Saudi-Arabien, ein jahrzehntelanger Verbündeter der USA, fühlte sich vernachlässigt, als Präsident Barack Obama 2015 das Atom-Abkommen mit dem Iran abschloss. Trump war am Dienstag in Washington voll des Lobes für die Verbündeten in Riad und betonte die milliardenschweren Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien, die in den USA für rund 40.000 Arbeitsplätze sorgen sollen. Saudi-Arabien war im Mai vergangenen Jahres das erste Land auf Trumps erster Auslandsreise.