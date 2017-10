Schäuble mit großer Mehrheit zum Bundestagspräsidenten gewählt

HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT Der bisherige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten des neuen Deutschen Bundestages gewählt worden. Für den CDU-Politiker stimmten nach Angaben von Alterspräsident Hermann Otto Solms am Dienstag 501 Parlamentarier. 173 Abgeordnete stimmten mit Nein, 30 enthielten sich. Insgesamt waren 704 gültige Stimmen abgegeben worden. Der CDU-Politiker nahm die Wahl an. Schäuble folgt damit auf Norbert Lammert, der seit 2005 an der Spitze des Parlaments gestanden hatte. In seiner Antrittsrede rief Schäuble die Abgeordneten auf, bei allem demokratischen Streit gegenseitigen Respekt zu wahren. "Demokratischer Streit ist notwendig", sagte er am Dienstag. Es gehe aber um einen Streit mit Regeln, nach denen man sich nicht die gegenseitigen Achtung versagen dürfe. Man dürfe sich nicht verächtlich machen und erniedrigen. Das Parlament müsse vielmehr ein Beispiel setzen für einen zivilisierten Umgang miteinander. "Es kommt auch auf den Stil an: Es gab in den vergangene Monaten in unserem Land Töne der Verächtlichungmachung und Erniedrigung. Das hat keinen Platz in einem zivilisierten Miteinander." Er fügte hinzu: "Prügeln sollten wir uns hier nicht." Schäuble beschrieb sich als einen "Parlamentarier aus Leidenschaft". Er unterstrich: "Im Parlament schlägt das Herz unserer Demokratie". Dabei erinnerte der CDU-Politiker daran, dass er in den 45 Jahren seiner Parlamentszugehörigkeit sowohl Oppositions- als auch Regierungszeiten erlebt hat. Er warnte davor, die angesichts vieler Veränderungen in der Welt schärfer werdende politische Auseinandersetzung überzubewerten. Er sehe den Diskussionen mit Gelassenheit entgegen. Es gelte aber für die Abgeordneten auch, nicht nur den Grundkonsens, sondern auch die "Vielheit und Verschiedenheit" in der Gesellschaft zu repräsentieren.