Scharfe Kritik aus eigenen Reihen: Senatoren Corker und Flake schießen gegen Trump

Gemeinsam gegen Trump. Zwei Senatoren der Republikanischen Partei haben US-Präsident Donald Trump ungewöhnlich scharf angegriffen. Die Senatoren Bob Corker und Jeff Flake warfen Trump am Dienstag öffentlich vor, die US-Politik zu entwürdigen und das Ansehen der USA in der Welt zu beschädigen. "Der Präsident hat bei vielen Themen große Probleme mit der Wahrheit", sagte Corker dem Sender CNN. Ausländische Staats- und Regierungschefs seien sich durchaus bewusst, dass vieles, was Trump sage, unwahr sei. Corker warf Trump zudem vor, für die USA nützliche Beziehungen in aller Welt absichtlich abzubrechen. "Ich denke, die Entwürdigung unserer Nation ist das, wofür man ihn am meisten in Erinnerung behalten wird." Flake sagte vor dem Senat, die US-Politik habe sich an "rücksichtsloses, unverschämtes und unwürdiges" Verhalten des Präsidialamtes gewöhnt. Er kritisierte, die Wirksamkeit der USA als Führungsmacht in der Welt sei in Frage gestellt. Die USA hätten ihre Prinzipien zugunsten von Wut und Ressentiments aufgegeben. Beide Senatoren haben angekündigt, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Trump schlug über Twitter zurück und nannte Corker einen "inkompetenten Vorsitzenden unseres Ausschusses für Auslandsbeziehungen". Das Präsidialamt erklärte, es sei "wahrscheinlich ein guter Schritt", dass Flake sich nicht um eine Wiederwahl bemühe.