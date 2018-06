Von der militärischen Drohgebärde zur Charmeoffensive. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un ist offenbar dabei, sein Image im südlichen Nachbarland aufzubessern. Sein Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In vor wenigen Wochen ist bereits in einem Hipster-Café in Jeonju verewigt. Nun blicken die Menschen in der südkoreanischen Stadt gespannt auf die Begegnung zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump in Singapur kommende Woche. Das Warten auf den Gipfel können sie sich dabei mit einem Caffe Latte vertreiben, auf dem ein Konterfei Kims prangt. Laut Umfragen sind die Beliebtheitswerte des eigentlich verhassten Machthaber aus dem Norden in Südkorea gestiegen. Der Besitzer des Cafés, Kim Jeong-Il zumindest zeigt sich vom jüngsten Auftreten Kims beeindruckt. "Er hat sich von einer mysteriösen Erscheinung hinter einem Schleier zu einem freundlichen Gesicht gewandelt. Wenn er lächelt, ist er liebenwert und zeigt ein sanftes Bild." Cho Yung-Gun hat sich auch von einem Bildnis Kims inspirieren lassen. Allerdings eher als abschreckendes Beispiel, um sich körperlich fit zu halten. "Ich habe mich im Fitness-Studio angemeldet, als ich das Poster sah. Es spornt mich an, noch mehr zu trainieren, denn Übergewicht zu haben bedeutet, das man krank werden könnte." Solche persönliche Befindlichkeiten interessieren Kims Kritiker eher wenig. Kim Sang-Jin traut dem diplomatischen Vorfrühling nicht. Kim habe seinen eigenen Onkel sowie einen Halbbruder umgebracht, sagt der überzeugte Gegner des nordkoreanischen Regimes. Die südkoreanischen Medien vernachlässigten das aber. "Sie veranstalten stattdessen eine falsche Friedensshow und verpassen den Bürgern eine Gehirnwäsche, damit der Gipfel zwischen Nordkorea und den US Wirklichkeit wird." Bei dem ersten Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber sollte es eigentlich um Atom-Abrüstung gehen. Trump war aber zuletzt überraschend von seiner Forderung nach einer raschen und vollständigen atomaren Abrüstung Nordkoreas abgerückt. Stattdessen brachte er 65 Jahre nach dem Ende des Korea-Krieges eine Friedenserklärung ins Gespräch, die ein Schritt hin zu einem umfassenden Friedensvertrag werden könnte. Nach dem bisher allein geltenden Waffenstillstand wäre das eine Sensation.