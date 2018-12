HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Andreas Scheuer (CSU), Bundesverkehrsminister: "5,2 Milliarden Euro hat der Bund an viele Firmen gegeben, die dann Produkte entwickeln im Bereich der alternativen Antriebe. Da ist mir zu wenig passiert. Denn die Kunden brauchen funktionsfähige Fahrzeuge und keine Studien und keine Pilotprojekte, die man so auf Automessen vorstellt, sondern wir brauchen marktfähige Fahrzeuge. Und natürlich geht es nicht nur um die alternativen Antriebe. Es geht um synthetische Kraftstoffe und vieles mehr. Das heißt, die Mobilität wird sich massiv verändern. Ich bin aber gegen Abgaben und zusätzliche Belastungen, sondern wir müssen es versuchen, über die Anreize Wirkungen hinzubekommen. Trotzdem, momentan zu wenig, was an der Stelle für die Kunden Relevanz hat und im Alltagsgebrauch auch in den Läden steht. Das ist unser Problem".