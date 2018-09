In der Grube mit Armin Laschet. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist am Montag im Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop in die Tiefe gefahren. Damit - so die NRW-Staatskanzlei - wollte er den Einsatz der vielen Hunderttausend Bergleuten und ihren Beitrag zum Wohlstand und Fortschritt in Nordrhein-Westfalen würdigen. Dabei wurde Laschet von mehreren Bergleuten mit Zuwanderungsgeschichte begleitet. Mit dabei auch der Vater des Ministerpräsidenten. Heinz Laschet, der selbst Steiger in einem Bergwerk war, gehörte zu den Ehrengästen. In 1200 Meter Tiefe konnten sie zusammen erleben, wie hart die Arbeit unter Tage ist. "Man sieht, wie viel Herzblut vor Ort ist. Ich hatte selbst die Möglichkeit, ganz bis heran zu gehen. Da, wo die Staubwolke kommt, wo man heute mit einem Gerät die Walze bedient und gleichzeitig die Stelzen - ich hoffe, das sind immer die richtigen Worte - fortbewegt. Wenn die Walze sich dann 80 Zentimeter in die Kohle hineingefressen hat." Die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop ist neben dem Bergwerk Anthrazit Ibbenbüren die letzte deutsche Steinkohlenzeche. Die für Prosper-Haniel mit der Politik vereinbarte Kohlefördermenge von 1,8 Millionen Tonnen war bereits am vergangenen Freitag erreicht. Jetzt wird nur noch sporadisch eine kleine Menge Kohle gefördert. Die Kumpel, die am Montag mit der Presse sprachen, sehen den Abschied von der Steinkohle mit einem gewissen Fatalismus. So wie Abdel Ali Zalmate: "Ja, wie gesagt. Wir haben uns damit abgefunden. Dass die den Bergbau zumachen, das ist zwar traurig. Aber wir können ja nichts sagen. Also, wenn die zumachen wollen, dann machen die zu. Da können wir ja dagegen nichts machen." Am 21. Dezember wird mit einem Festakt auf Prosper-Haniel das letzte Stück Kohle an Bundespräsident Steinmeier übergeben. Damit endet hier die 200-jährige Geschichte des Steinkohlenbergbaus. Und es ist endgültig Schicht im Schacht.