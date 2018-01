Bei einer Schießerei in einer Discothek im Nordosten Brasiliens sind am Samstag mindestens 14 Menschen getötet worden. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden und würden in Krankenhäusern behandelt, teilten die Behörden mit. Der Sender Globo TV berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, die Angreifer seien nach Mitternacht mit drei Autos zu der Discothek in der Stadt Fortaleza gekommen. Sie hätten mindestens eine halbe Stunde lang um sich gefeuert, bevor sie geflüchtet seien. Die Motive seien unklar, sagte ein Sprecher der Sicherheitskräfte. Die Behörden untersuchten, ob es einen Zusammenhang mit einem Konflikt zwischen zwei Drogengangs gebe. Brasilien hat nach Angaben der Vereinten Nationen eine höhere Mordrate als jedes andere Land. In den vergangenen Jahren hat sich die Lage insbesondere im Nordosten des Landes verschlechtert.