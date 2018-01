Die Pegelstände des Rheins sind in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Bei Köln wurde die Schifffahrt komplett eingestellt. Henning Werker von der Kölner Hochwasserschutzzentrale zeigte sich nicht besorgt über die Lage: "Ja, wir sind ganz beruhigt. Zurzeit hat der Pegel einen Wasserstand von 8.50 Meter, er steigt genau mit einem Zentimeter die Stunde. Er wird am Laufe des Montagabends seinen Höchststand mit etwa neun Meter erreichen. Die Welle läuft zurzeit über Mannheim, wird dann über Mainz laufen, dann an Köln vorbei und dann wird es wieder sinken." Laut Werker seien in Köln bereits sogenannte Überflutungsgebiete am Rhein geflutet worden. Die notwendigen Maßnahmen habe seine Behörde eingeleitet. "Wir haben überall Querschotten gesetzt, wir haben 24 Pumpwerke in Betrieb, wir haben 250 Schieber geschlossen, die das Eindringen des Rheins in das Kanalnetz verhindern, wir haben Unimog-Verkehr in den überfluteten Bereichen eingesetzt, wir haben Stegebau durchgeführt, wir sind gut vorbereitet." Für den Wochenanfang wird mit einer Entspannung der Lage gerechnet.