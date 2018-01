Mehr als 1000 Einsatzkräfte waren am Dienstag im Kampf gegen die organisierte Schwarzarbeit in Nordrhein-Westfalen unterwegs. So wie hier in Wuppertal wurden knapp 140 Häuser und Wohnungen durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt. Wegen der besonderen Gefährdungslage waren auch Spezialeinsatzkräfte vor Ort. Gegen acht Hauptbeschuldigte wurden Haftbefehle vollstreckt. Auf einer Pressekonferenz sprachen die Ermittler von dem bisher größten Schlag gegen die Schwarzarbeit in Nordrhein-Westfalen. Die Täter sollen hoch professionell und mit hoher krimineller Energie vorgegangen sein, sagte der Direktionspräsident der Generalzolldirektion, Armin Rolfink: "Den mutmaßlichen Tätern wird vorgeworfen, mit einem Scheinfirmengeflecht im Baugewerbe Schein- und Abdeckrechnungen für mehrere Hundert in Nordrhein-Westfalen tätige Baufirmen bestellt zu haben. Zur Schadenssumme, zum Schadensumfang: Wir gehen bisher davon aus, von einem ermittelnden illegalen Umsatz von 48 Millionen Euro. Und der darin bezifferte bisherige Steuer- und Sozialversicherungsschaden beläuft sich auf 38 Millionen." Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Waffen und auch hohe Geldsummen sichergestellt. Für den Fall einer Verurteilung drohen den Tatverdächtigen langjährige Freiheitsstrafen. Zudem drohen den Beschuldigten Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe.