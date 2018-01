Dieses Video, das jetzt von der Feuerwehr im kalifornischen Burbank veröffentlicht wurde, zeigt, welche dramatischen Szenen sich nach den heftigen Regenfällen und dem Abgang von Schlamm- und Geröllmassen im Süden des US-Bundesstaates abgespielt haben. Die Aufnahmen sollen am 9. Januar entstanden sein, in dem Auto sollen sich Menschen befunden haben. Darüber, was aus ihnen geworden ist, gibt es keine Angaben. Nach offiziellen Angaben sind bei den jüngsten Unwettern in Südkalifornien mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, mindestens acht Personen werden noch vermisst.