Nach dem Schnee kam die Flut. In Russlands hat Schmelzwasser zu schweren Überschwemmungen geführt. Die Behörden riefen für mehrere Landesteile Katastrophenalarm aus. In der Region Wolgograd ist der Fluss Kumylga über die Ufer getreten, hunderte Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. In der südsibirischen Region Altai brachten Einsatzkräfte Bewohner mit Hubschraubern in Sicherheit. Dort wurde der Katastrophenalarm bereits am 27. März ausgelöst. Laut örtlichen Berichten kamen zwei Menschen in den Fluten ums Leben. Noch liegt vielerorts Schnee in Altai und in der ebenfalls in Südsibirien gelegenen Region Chakassien. Aber im Verlauf der Woche sollen die Temperaturen ansteigen, die Behörden fürchten weitere Überschwemmungen.