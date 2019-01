Die Schneemassen bereiten den Menschen in Bayern, Sachsen und Thüringen große Probleme. In vielen Orten ist der Zugverkehr zum Erliegen gekommen, Busse können bestimmte Ortsteile nicht mehr erreichen und der Autoverkehr ist stark beeinträchtigt. Auch im Berchtesgadener Land türmen sich überall die Schneemassen. Immer wieder räumen Feuerwehr und Bewohner die dicken Schneeschichten von den Dächern des Luftkurortes. Gefahr droht auch von Bäumen, die unter dem Gewicht der nassen Schneemassen einbrechen können. Um die Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten hat nun auch der Landkreis Berchtesgadener Land den Katastrophenfall ausgerufen. Bürgermeister Franz Rasp erklärt, was das genau bedeutet. O-TON FRANZ RASP, BÜRGERMEISTER VON BERCHTESGADEN: "Im Katastrophenfall gibt es eine völlig neue Hierarchieebene, das ist der sogenannte örtliche Einsatzleiter. Dieser örtliche Einsatzleiter hat Zugriff auf sämtliche Einheiten, sowohl Bundeswehr, als auch Feuerwehr, als auch Polizei. Und damit sind wir natürlich viel schlagkräftiger, wenn es um diese akute Gefährdung der einzelnen Gebäude geht." Meteorologen machen wenig Hoffnung auf Entspannung in den Schneegebieten im Süden Deutschlands. Es handele sich am Alpennordrand derzeit um eine Ausnahmesituation, sagte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach. O-TON ANDRES FRIEDRICH, METEOROLOGE VOM DWD: "Schlimm Da erwarten wir nach einer Pause am Freitag und am Samstag ab Sonntag wieder starken Niederschlag und der wird am Sonntag vorübergehend in den Tälern als Regen fallen, aber in Höhenlagen durchweg als Schnee und am Montag dann wieder bis in die alten Täler. Da kann es noch mal über einen Meter Neuschnee geben und das, zusammen mit viel Wind und nassem Schnee, kann zu Problemen der Stromversorgung führen, Bäume können umstürzen." Zumindest eine Gruppe dürfte sich freuen: Die Kinder. Denn in vielen betroffenen Regionen fällt am Donnerstag und am Freitag der Unterricht aus. Laut Kultusministerium müssen die Lehrer jedoch in die Schulen kommen, um die Betreuung von möglicherweise eintreffenden Schülern zu gewährleisten.