Dort, wo die Hotelgäste normalerweise ihr Frühstück oder ihr Mittagessen zu sich nehmen, liegt meterhoher Schnee. Soldaten der österreichischen Armee waren am Dienstag dabei, den Speisesaal wieder freizuräumen. Eine Lawine hatte in der Nacht auf Dienstag das Hotel in Ramsau in der Steiermark in Österreich getroffen. Das Hotel war zuvor nicht evakuiert worden. Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs waren etwa 60 Gäste und Personal in dem Betrieb. Der Leiter der Lawinen-Kommission, Major Ernst Fischbacher: "Laut den bisherigen Recherchen ist niemand persönlich, Personen zu Schaden gekommen. Also, wir sind mit einem sehr, sehr blauen Auge davon gekommen." Die Lawinengefahr in Österreich war am Dienstag zwar stellenweise leicht zurückgestuft worden. Von Vorarlberg bis in die Nord- und Voralpen galt aber immer noch verbreitet die zweithöchste Stufe auf der Gefahrenskala.