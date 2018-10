Malerische Winterlandschaft in Asturien im Nordwesten von Spanien. Die Temperaturen sind hier über das Wochenende stark gefallen, arktische Luftmassen sorgten für starken Regen, Schnee und Sturm. Zwei Wanderer wurden nach Angaben von lokalen Medien am Sonntag als vermisst gemeldet. Offenbar wurden sie vom schlechten Wetter überrascht. Auch die Einheimischen zeigten sich angesichts der weißen Pracht überrascht: "So etwas habe ich im Oktober noch nie hier gesehen." "Das ist unglaublich, so etwas habe ich im Oktober noch nicht erlebt" "Es heißt, wenn es im Oktober schneit, wird es sieben Monate weiter schneien, bis Mai." Während die Kinder durchaus Gefallen an dem Schnee finden, haben Fahrrad- und Autofahrer durchaus Probleme mit den Wetterbedingungen. Straßen und Autobahnen waren teilweise blockiert, auch der Zugverkehr wurde unterbrochen. Zudem mussten Tausende Haushalte zeitweise auf Strom verzichten, weil die Leitungen beschädigt waren. Die lokalen Behörden haben die Notfallpläne für die Region aktiviert.