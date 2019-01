In Paris fiel am Dienstag der erste Schnee in diesem Jahr. Zunächst waren es nur wenige Zentimeter. Doch auch die bereiteten so manchem Fußgänger Probleme. „Ich komme nicht aus Paris. Als ich mich auf den Weg gemacht habe, lag noch kein Schnee. Es ist schön, aber in High Heels ist es nicht so toll." „In den Bergen ist Schnee wunderbar, aber hier ist er nutzlos. Er wird bloß zu Matsch und Leute rutschen aus. Also nein, ich finde es nicht gut." Bis Mittwoch soll der Schneefall weiter zunehmen. Für weite Teile in Mittel- und Nord-Frankreich hat der französische Wetterdienst „Météo-France" die Warnstufe Orange ausgerufen. Dort werden bis zu 10 Zentimeter Schnee erwartet. Über solche Schnee-Mengen können die Einwohner von Laliki, einem Dorf in Süd-Polen, derzeit nur lachen. Ohne schweres Gerät kommt in dem Meter hohen Schnee niemand mehr voran, sagt der Ortsvorsteher. "Bis jetzt haben wir weniger als zehn passierbare Straßen, die zu den Wohngebieten führen. Sie sind entweder teilweise oder komplett blockiert. Wir arbeiten konstant daran diese Straßen vom Schnee zu befreien. Zum Glück hat es seit Freitag nicht mehr geschneit. Dadurch ist es etwas leichter. Trotzdem machen uns seitdem die eisigen Temperaturen zu schaffen. Es ist nicht nur alles verschneit, sondern es wirkt wie vereister Beton. Deshalb müssen wir schweres Gerät, wie Bagger und Lader einsetzen." Neben den Straßen sind auch zahlreiche Häuser zugeschneit. Einige Dorfbewohner konnten ihr eigenes Haus nicht mehr betreten. "Wir warten derzeit oder greifen selber zur Schaufel, damit wir in unsere Häuser kommen. Meine Haustür war komplett mit Schnee blockiert und ich konnte nicht rein. Der Schnee fiel von den Bäumen. Hier sind eigentlich noch drei Stufen. Sie können sehen, wie hoch der Hauseingang ist." Auch von der Außenwelt können die Bewohner Lalikis derzeit wenig mitbekommen. Besucher schaffen es nur mit Allrad-Antrieb in die Region.