Unwetterartige Neuschneemengen sind für den Süden Deutschlands angesagt. Doris Holberg, aus Schliersee in der Nähe von München freut sich: "Das ist mein Lieblingswetter, von mir aus könnte es elf Monate so bleiben. Die Natur ist schön sauber, frisch, nicht zu kalt, herrlich." Der Deutsche Wetterdienst meldet in seinem Warnlagebericht ergiebigen Schneefall im Süden, mit bis zu 50 cm Neuschnee. Besonders an den Alpen und im Alpenvorland könne es demnach zu teils erheblichen Problemen im Auto- und Schienenverkehr kommen. Für Schliersee-Bewohner Joachim Brunner kein Grund zur Sorge: "Es ist Winter, und es ist das passende Wetter dazu. Und da muss man sich drauf einstellen, wenn das Wetter nämlich anders ist, dann wird geschimpft darüber, dass das Wetter nicht zur Jahreszeit passt. Ich glaube, es ist so wie es ist, und man muss vorsichtig Auto fahren, man muss sich anpassen, man muss sich richtig anziehen, und dann, wenn man es genießen kann, sollte man es genießen." Auch in der kommenden Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst weiterhin Schneefälle im Süden, und gebietsweise Sturmböen im Westen und Nordwesten des Landes.