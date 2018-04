Frühlingsgefühle konnten am Wochenende nicht aufkommen, im Mittleren Westen der USA. Schnee und heftige Winde ließen die Menschen frieren und sorgten vielerorts für Verkehrsprobleme. In Minnesota, Nebraska, Iowa und South Dokata gab es Wetterwarnungen der lokalen Behörden. Laut Wettervorhersagen wurden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Dazu gab es Windgeschwindigkeiten von mehr als 80 Stundenkilometern. Die Mutter Natur führt uns an der Nase herum, twitterten die Behörden in Minneapolis. Es wurde auch vor Überschwemmungen und Hagel gewarnt. Warnungen vor Extremwetter gab es auch im Süden der USA, unter anderem in Texas und Alabama.