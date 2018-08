Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag nach Ghana fährt, ist Fairafric schon längst da. Das Startup-Unternehmen produziert in dem westafrikanischen Land seit zwei Jahren Schokolade, und zwar komplett und fair, erzählt Firmenmitbegründer Marc Schiff-Fancois "Wir produzieren die Schokolade komplett dort, um viel, viel mehr Einkommen in Ghana - wir machen das in Ghana in Westafrika - zu lassen, als wenn wir nur die Rohstoffe nach Europa bringen". Möglicht macht dies auch ein Handelsabkommen mit Ghana, wodurch zollfrei Waren in die EU importiert werden können. Begonnen hatte alles 2016. Da wurden die ersten 20.000 Tafeln Schokolade nach Europa gebracht. Damals ging es auch darum zu prüfen, ob das Konzept überhaupt aufgeht. Die ersten Gelder erhielt das Unternehmen durch internationales Crowdfunding. ("Aktuell geht es darum, dass wir unsere Farmer, die eigentlich das schwächste Glied in der Wertschöpfung sind, an Fairafric beteiligen wollen. Sie werden Anteile bekommen an Fairafric und damit dann am zukünftigen Erfolg der Unternehmung teilhaben können.") 70 Cent von jeder in Europa verkauften Tafel Schokolade von Fairafric fließt zurück an die Bauern in Ghana. Das schafft Einkommen und neue Jobs. Denn in der Tat findet wirklich alles vor Ort statt - vom Anbau der Kakaopflanzen, der Ernte, dem Rösten der Bohnen, das Conchieren und Formen der Schokolade bis zur verkaufsfertigen Tafel. Dabei soll die Umwelt nicht zu kurz kommen. Nach eigenen Angaben unterstützt Fairafric die Kakaobauern auch bei Maßnahmen zum ökologischen Landbau.